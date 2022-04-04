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COVID-19: Kuzeyde 563 vaka

COVID-19: Kuzeyde 563 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.482 olup, 563 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.482 olup, 563 pozitif vakaya rastlanmıştır.

238 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 162 kişi Mağusa, 48 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

4 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.482

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563     

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.464.901  

Toplam Vaka Sayısı: 87.874            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.839         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6812   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 6754  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 751  

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