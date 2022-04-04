COVID-19: Kuzeyde 563 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.482 olup, 563 pozitif vakaya rastlanmıştır.
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.482 olup, 563 pozitif vakaya rastlanmıştır.
238 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 162 kişi Mağusa, 48 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
4 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.482
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.464.901
Toplam Vaka Sayısı: 87.874
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.839
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6812
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52
Karantinadaki Vaka Sayısı: 6754
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 751
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