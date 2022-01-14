COVID-19: Kuzeyde 551 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.214 olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 716 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.214 olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 716 kişi taburcu edilmiştir.
245 kişi Lefkoşa, 79 kişi Girne, 156 kişi Mağusa, 29 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
14 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.214
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 551
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 716
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.034.611
Toplam Vaka Sayısı: 45.477
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 38.287
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7044
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 6970
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 3154
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 796
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6679
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 111485