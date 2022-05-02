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COVID-19: Kuzeyde 51 vaka

COVID-19: Kuzeyde 51 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 1530 olup, 51 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 1530 olup, 51 pozitif vakaya rastlanmıştır.

29 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 7 kişi Mağusa, 6 kişi Güzelyurt  Bölgesi'ndendir.

 

2 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1530 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 51    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.780.057    

Toplam Vaka Sayısı: 93.741              

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.632                       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 876     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 864    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:

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