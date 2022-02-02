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COVID-19: Kuzeyde 457 vaka

COVID-19: Kuzeyde 457 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.342 olup, 457 pozitif vakaya rastlanmış, 408 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.342 olup, 457 pozitif vakaya rastlanmış, 408 kişi taburcu edilmiştir.

215 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 89 kişi Mağusa, 20 kişi Güzelyurt, 38 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

2 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.342   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 457

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 457      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 408    

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.415.484  

Toplam Vaka Sayısı: 56.371      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.832     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5367   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5288   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1275

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 443  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3611       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   121380

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