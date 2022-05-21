Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. COVID-19: Kuzeyde 45 vaka
COVID-19: Kuzeyde 45 vaka

COVID-19: Kuzeyde 45 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9873 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9873 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır.

30 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

 

21 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9873

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45         

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.949.970       

Toplam Vaka Sayısı: 94.665                       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.016                                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 414            

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 408            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Bu haber toplam 273 defa okunmuştur
Etiketler : ,