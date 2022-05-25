COVID-19: Kuzeyde 43 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 3442 olup, 42 pozitif vakaya rastlanmıştır.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 3442 olup, 42 pozitif vakaya rastlanmıştır.
25 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 4 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
25 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3442
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.984.094
Toplam Vaka Sayısı: 94.837
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.199
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 403
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 12
Karantinadaki Vaka Sayısı: 391
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 117