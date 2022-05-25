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COVID-19: Kuzeyde 43 vaka

COVID-19: Kuzeyde 43 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 3442  olup, 42  pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 3442  olup, 42  pozitif vakaya rastlanmıştır.

25 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 4 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

25 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3442

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43         

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.984.094        

Toplam Vaka Sayısı: 94.837                          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.199                                  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 403             

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 12    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 391            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 117  

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