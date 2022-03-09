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COVID-19: Kuzeyde 410 vaka

COVID-19: Kuzeyde 410 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.968 olup, 410 pozitif vakaya rastlanmış, 381 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.968 olup, 410 pozitif vakaya rastlanmış, 381 kişi taburcu edilmiştir.

181 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 84 kişi Mağusa, 20 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

9 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.968

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 410     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381    

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.018.811

Toplam Vaka Sayısı: 71.788        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.946    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3643

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3597

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 981     

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 189

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1955      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134848

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