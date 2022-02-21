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COVID-19: Kuzeyde 408 vaka

COVID-19: Kuzeyde 408 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.197 olup, 408 pozitif vakaya rastlanmış, 546 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.197 olup, 408 pozitif vakaya rastlanmış, 546 kişi taburcu edilmiştir.

185 kişi Lefkoşa, 76 kişi Girne, 114 kişi Mağusa, 22 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

21 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.197  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 408

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 408          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 546   

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.748.404

Toplam Vaka Sayısı: 65.062     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.095            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3781   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3731    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1638  

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 366 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 565 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3305      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129246 

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