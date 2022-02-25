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COVID-19: Kuzeyde 400 vaka

COVID-19: Kuzeyde 400 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.694 olup, 400 pozitif vakaya rastlanmış, 382 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.694 olup, 400 pozitif vakaya rastlanmış, 382 kişi taburcu edilmiştir.

142 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 101 kişi Mağusa, 17 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

25 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.694 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 400

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 400           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 382     

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.811.755

Toplam Vaka Sayısı: 67.072       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.792           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4092      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 4042  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1323     

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948   

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