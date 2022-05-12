Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. COVID-19: Kuzeyde 40 vaka
COVID-19: Kuzeyde 40 vaka

COVID-19: Kuzeyde 40 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7645 olup, 40 pozitif vakaya rastlanmıştır.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7645 olup, 40 pozitif vakaya rastlanmıştır.

18 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 15 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, Bölgesi'ndendir.

 

12 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7645   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40       

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.875.710   

Toplam Vaka Sayısı: 94.271                 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.537                            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 499        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 491           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 199

Bu haber toplam 222 defa okunmuştur
Etiketler : ,