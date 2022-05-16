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COVID-19: Kuzeyde 39 vaka

COVID-19: Kuzeyde 39 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.913 olup, 39 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.913 olup, 39 pozitif vakaya rastlanmıştır.

14 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 12 kişi Mağusa, 7 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

 

16 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.913 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39       

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.919.686     

Toplam Vaka Sayısı: 94.453                    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.775                              

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 443         

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 435          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 193

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