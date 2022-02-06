COVID-19: Kuzeyde 368 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.788 olup, 368 pozitif vakaya rastlanmış, 633 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.788 olup, 368 pozitif vakaya rastlanmış, 633 kişi taburcu edilmiştir.
197 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 56 kişi Mağusa, 15 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.788
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 368
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 368
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 633
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.470.017
Toplam Vaka Sayısı: 58.398
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.338
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4885
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 4805
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 282
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3798
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 122924