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COVID-19: Kuzeyde 36 vaka

COVID-19: Kuzeyde 36 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 1702 olup, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 1702 olup, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır.

22 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 5 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

 

1 Haziran 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1702

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36          

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.018.932           

Toplam Vaka Sayısı: 95.066                          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.480                                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350                 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4 

Karantinadaki Vaka Sayısı: 346          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 87

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