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COVID-19: Kuzeyde 36 vaka

COVID-19: Kuzeyde 36 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4271  olup, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 4271  olup, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır.

21 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 7 kişi Mağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

26 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4271

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36          

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.988.365         

Toplam Vaka Sayısı: 94.873                           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.247                                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391              

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9   

Karantinadaki Vaka Sayısı: 381            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 133

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