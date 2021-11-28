COVID-19: Kuzeyde 252 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.033 olup, 190'ı yerel 252 pozitif vakaya rastlanmış, 219 kişi taburcu edilmiştir.

62 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 190 kişi ise yerel vakadır.

86 kişi Lefkoşa, 39 kişi Girne, 45 kişi Mağusa, 9 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

28 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.033

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 252

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62

Yerel Vaka Sayısı: 190

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 219

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.071.568

Toplam Vaka Sayısı: 28.352

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.095

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3159

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 3058

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 22

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 485

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 101

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7734

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 87.290