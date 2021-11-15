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  3. COVID-19: Kuzeyde 211 pozitif vaka
COVID-19: Kuzeyde 211 pozitif vaka

COVID-19: Kuzeyde 211 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.342 olup, 174'ü yerel 211 pozitif vakaya rastlanmış, 124 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.342 olup, 174'ü yerel 211 pozitif vakaya rastlanmış, 124 kişi taburcu edilmiştir.

37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 174 kişi ise yerel vakadır.

72 kişi Lefkoşa, 49  kişi Girne, 42 kişi Mağusa, 6 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir.

 

15 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.342

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37

Yerel Vaka Sayısı: 174  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 124

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.790.644 

Toplam Vaka Sayısı: 24.731

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.892 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1748 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1667

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 140

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 288

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6473 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.560

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