Covid-19 kuzeyde 2 can kaybı, 601 yeni vaka

Covid-19 virüsü, Kıbrıs’ın kuzeyinde son 24 saatte 2 can kaybına daha yol açarken, yapılan 13 bin 923 testle 601 yeni vaka saptandı. Tedavisi tamamlanan 438 kişi taburcu edildi. Ülkede can kayıpları 174’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yeni vakalardan 248’i Lefkoşa, 113’ü Girne, 141’i Gazimağusa, 36’sı Güzelyurt, 42’si İskele ve 21’i Lefke bölgesinde yaşayanlar arasından çıktı.

Toplam test sayısı 5 milyon 401 bin 142’ye, toplam vaka sayısı 55 bin 914’e çıkarken, iyileşenlerin rakamı da 50 bin 424 oldu.

Pandemi Merkezi’nde 63, yoğun bakımda 11 hasta

Tedavisine devam edilen 5 bin 318 vakadan 63’ü Pandemi Merkezi’nde, 11’i yoğun bakımda, 5 bin 244’ü merkezi karantinada bulunuyor.

Bugün 1540 aşının yapıldığı açıklanırken, Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 430 yeni bileklik takıldı, 459’unun takibi de sonlandırıldı. Böylece genel tabloda takip edilen bileklik sayısı 3 bin 722’ye, takibi sonlandırılanlar da 120 bin 826’ye yükseldi.