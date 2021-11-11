COVID-19: Kuzeyde 184 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.341 olup, 143'ü yerel 184 pozitif vakaya rastlanmış, 96 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 143 kişi ise yerel vakadır.

33 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 53 kişi Mağusa, 3 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

11 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.341

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 184

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38

Yerel Vaka Sayısı: 143

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 96

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.717.299

Toplam Vaka Sayısı: 24.002

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.388

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1523

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1471

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1260

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 388

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6315

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.119