COVID-19: Kuzeyde 184 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.341 olup, 143'ü yerel 184 pozitif vakaya rastlanmış, 96 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.341 olup, 143'ü yerel 184 pozitif vakaya rastlanmış, 96 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 143 kişi ise yerel vakadır.
33 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 53 kişi Mağusa, 3 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
11 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.341
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 184
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38
Yerel Vaka Sayısı: 143
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 96
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.717.299
Toplam Vaka Sayısı: 24.002
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.388
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1523
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1471
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1260
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 388
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6315
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.119