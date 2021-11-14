COVID-19: Kuzeyde 174 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.301 olup, 137'si yerel 174 pozitif vakaya rastlanmış, 99 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 137 kişi ise yerel vakadır.

44 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 33 kişi Mağusa, 5 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

14 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.301

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 174

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34

Yerel Vaka Sayısı: 137

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.768.302

Toplam Vaka Sayısı: 22.524

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.769

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1661

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1580

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 296

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6337

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.272