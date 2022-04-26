COVID-19: Kuzeyde 170 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7110 olup, 170 pozitif vakaya rastlanmıştır.
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7110 olup, 170 pozitif vakaya rastlanmıştır.
72 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 35 kişi Mağusa, 6 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 1 kişi Lefke Lefke kişi Bölgesi'ndendir.
25 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7110
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 170
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.749.394
Toplam Vaka Sayısı: 93.242
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.813
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1196
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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