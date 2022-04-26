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COVID-19: Kuzeyde 170 vaka

COVID-19: Kuzeyde 170 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7110 olup, 170 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7110 olup, 170 pozitif vakaya rastlanmıştır.

72 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 35  kişi Mağusa, 6 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 1 kişi Lefke Lefke kişi Bölgesi'ndendir.

 

25 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7110

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 170  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.749.394    

Toplam Vaka Sayısı: 93.242           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.813                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1196    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1       

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