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COVID-19: Kuzeyde 140 vaka

COVID-19: Kuzeyde 140 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5904 olup, 140 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 5904 olup, 140 pozitif vakaya rastlanmıştır.

67 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 35  kişi Mağusa, 12 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

27 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5904 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.755.298    

Toplam Vaka Sayısı: 93.382            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.935                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1214    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 1194  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 222

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