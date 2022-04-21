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COVID-19: Kuzeyde 136 vaka

COVID-19: Kuzeyde 136 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9099 olup, 136 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9099 olup, 136 pozitif vakaya rastlanmıştır.

69 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Mağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

21 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9099

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.685.925   

Toplam Vaka Sayısı: 92.369       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.665                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1830   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 1805  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 285

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