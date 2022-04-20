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COVID-19: Kuzeyde 124 vaka

COVID-19: Kuzeyde 124 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7671 olup, 124 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7671 olup, 124 pozitif vakaya rastlanmıştır.

70 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

20 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7671 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 124

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.676.826  

Toplam Vaka Sayısı: 92.233        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.374                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1985    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1962  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 388 

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