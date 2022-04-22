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COVID-19: Kuzeyde 108 vaka

COVID-19: Kuzeyde 108 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.396 olup, 108 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.396 olup, 108 pozitif vakaya rastlanmıştır.

72 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 20 kişi Mağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

22 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.396 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.696.321   

Toplam Vaka Sayısı: 92.836        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.000                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1603    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1531 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 295

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