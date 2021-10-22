COVID-19: Kuzeyde 103 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.097 olup, 70'i yerel 103 pozitif vakaya rastlanmış, 96 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.097 olup, 70'i yerel 103 pozitif vakaya rastlanmış, 96 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır.
24 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 19 kişi Mağusa, 6 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
22 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.097
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 103
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32
Yerel Vaka Sayısı: 70
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 96
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.347.771
Toplam Vaka Sayısı: 21.532
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.222
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1225
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1184
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1200
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 517
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6758
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 70.545