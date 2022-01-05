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COVID-19: Kuzeyde 1 ölüm, 720 vaka

COVID-19: Kuzeyde 1 ölüm, 720 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.824 olup, tamamı yerel 720 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 229 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.824 olup, tamamı yerel 720 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 229 kişi taburcu edilmiştir.

357 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 222 kişi Mağusa, 10 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

5 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.824 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 720 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 720

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 229

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.820.703

Toplam Vaka Sayısı: 38.370 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.842 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4387  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 4318 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3719

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 732  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371  

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5390

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105906

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