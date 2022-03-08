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Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha

Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha

Covid-19 kaynaklı ölümler sürüyor… Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 90 yaşındaki Fezile Canalan dün hayatını kaybetti.

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Covid-19 kaynaklı ölümler sürüyor… Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 90 yaşındaki Fezile Canalan dün hayatını kaybetti. 90 yaşındaki Fezile Canalan’ın aşısız olduğu öğrenildi. 

Canalan’ın ölümüyle ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201'e yükseldi.

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