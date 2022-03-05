COVID-19 kaynaklı bir ölüm daha…

Bir süredir Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 79 yaşındaki Salih Kuşi hayatını kaybetti.

Pandemi Hastanesi’nde edinilen bilgiye göre 18 Şubat’ta yoğun bakım servisine kaldırılan Kuşi’nin aşısız olduğu ve Lenfoma tedavisi de gördüğü öğrenildi.

Kuşi’nin ölümüyle birlikte Kıbrıs’ın kuzeyinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198’e yükseldi.