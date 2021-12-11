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COVID-19 kaynaklı bir ölüm daha...

COVID-19 kaynaklı bir ölüm daha...

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi gören 79 yaşındaki Nuray Karacanlı yaşamını yitirdi. 

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Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi gören 79 yaşındaki Nuray Karacanlı yaşamını yitirdi. 

İki doz aşılı olduğu öğrenilen Karacanlı'nın başka hastalıkları da bulunuyordu.

Bu ölümle birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı da 117'ye yükselmiş oldu.  

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