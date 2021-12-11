COVID-19 kaynaklı bir ölüm daha...
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi gören 79 yaşındaki Nuray Karacanlı yaşamını yitirdi.
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Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi gören 79 yaşındaki Nuray Karacanlı yaşamını yitirdi.
İki doz aşılı olduğu öğrenilen Karacanlı'nın başka hastalıkları da bulunuyordu.
Bu ölümle birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı da 117'ye yükselmiş oldu.
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Etiketler : ölüm, covid-19, Nuray Karacanlı