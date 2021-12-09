COVID-19: Güneyde 2 ölüm, 635 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte iki kişi hayatını kaybetti, 87.780 PCR ve hızlı test yapıldı 635 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.72'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Ölümler 86 ve 84 yaşlarında iki kadın olduğu açıklandı.

Hastanelerde 15'i entübe 44'ünün durumu ağır olmak üzere 139 kişi tedavi görüyor.

Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 76,6 olduğunu belirtti.