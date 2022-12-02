COVID-19: Güneyde 11 kişi daha hayatını kaybetti
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu
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Kıbrıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin yedisi, 25 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında olduğu belirtildi.
Ölümlerin, 46 ila 97 yaşları arasındaki 6 kadın ve 5 erkek olduğu bildirildi.
Ayrıca toplam 4 bin 11 yeni vaka kaydedildi ve pozitiflik oranı %5,52 olarak belirlendi.
Devlet Hastanelerinde 10’u ağır durumda olmak üzere toplam 93 covid hastası tedavi ediliyor.
(Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu)
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