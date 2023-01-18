COVID-19: 416 vaka, 1 ölüm
Sağlık Bakanlığı iki haftalık Covid-19 raporunu yayımladı. Son iki haftada yapılan 5 bin 883 testten, 416 pozitif vakaya rastlanıldı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanlığı iki haftalık Covid-19 raporunu yayımladı. Son iki haftada yapılan 5 bin 883 testten, 416 pozitif vakaya rastlanıldı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
04 - 01- 2023-01 - 17-01-2023 Covid-19 genel durumu şöyle;
14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 5883
14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 416
14 Günlük Kaybedilen Hasta: 1
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Etiketler : covid-19