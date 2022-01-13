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COVID-19: 3 CAN KAYBI, 788 VAKA

COVID-19: 3 CAN KAYBI, 788 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.443 olup, 788 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi vefat etmiş, 650  kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.443 olup, 788 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi vefat etmiş, 650  kişi taburcu edilmiştir.

353 kişi Lefkoşa, 182 kişi Girne, 182 kişi Mağusa, 23 kişi Güzelyurt, 31 kişi İskele, 17 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

13 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.443     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 788  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 788 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 650  

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.014.397     

Toplam Vaka Sayısı: 44.926       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 37.571 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7209    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 7152    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2700

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 711  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 792      

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6846

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 110689  

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