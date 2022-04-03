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COVID-19: 3 CAN KAYBI, 573 VAKA

COVID-19: 3 CAN KAYBI, 573 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.911 olup, 3 kişi vefat etmiş, 573 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.911 olup, 3 kişi vefat etmiş, 573 pozitif vakaya rastlanmıştır.

247 kişi Lefkoşa, 129  kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

3 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.911

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 573     

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.438.419    

Toplam Vaka Sayısı: 87.311           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.088         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7000   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47   

Karantinadaki Vaka Sayısı: 6946 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:    

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