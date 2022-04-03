COVID-19: 3 CAN KAYBI, 573 VAKA
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.911 olup, 3 kişi vefat etmiş, 573 pozitif vakaya rastlanmıştır.
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.911 olup, 3 kişi vefat etmiş, 573 pozitif vakaya rastlanmıştır.
247 kişi Lefkoşa, 129 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
3 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.911
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 573
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.438.419
Toplam Vaka Sayısı: 87.311
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.088
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7000
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Karantinadaki Vaka Sayısı: 6946
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:
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