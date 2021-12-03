COVID-19: 3 CAN KAYBI, 258 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.745 olup, 207'si yerel 258 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 285 kişi taburcu edilmiştir.

51 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 207 kişi ise yerel vakadır.

99 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 35 kişi Mağusa, 6 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.745

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 258

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51

Yerel Vaka Sayısı: 207

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 285

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.168.624

Toplam Vaka Sayısı: 29.659

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.477

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3077

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2981

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 107

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 9670

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 530

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 583

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7331

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 90.567