COVID-19: 2 CAN KAYBI, 703 VAKA
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.465 olup, 703 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 754 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.465 olup, 703 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 754 kişi taburcu edilmiştir.
313 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 166 kişi Mağusa, 46 kişi Güzelyurt, 29 kişi İskele, 26 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
27 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.465
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 703
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 703
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 754
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.311.693
Toplam Vaka Sayısı: 53.026
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 47.861
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5000
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 4933
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:1353
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 395
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 390
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3434
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 119014