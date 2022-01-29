COVID-19: 2 CAN KAYBI, 646 VAKA
Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.329 olup, 646 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 577 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.329 olup, 646 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 577 kişi taburcu edilmiştir.
284 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 142 kişi Mağusa, 43 kişi Güzelyurt, 44 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
29 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.329
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 646
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 646
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 577
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.348.748
Toplam Vaka Sayısı: 54.251
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.016
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5068
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 4997
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 169
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 218
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 397
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3447
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 119762