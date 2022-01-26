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COVID-19: 2 CAN KAYBI, 646 VAKA

COVID-19: 2 CAN KAYBI, 646 VAKA

Son 24 saatte 2 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 18.519 olup, 646 pozitif vakaya rastlanmış, 586 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte 2 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 18.519 olup, 646 pozitif vakaya rastlanmış, 586 kişi taburcu edilmiştir.

307 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 131 kişi Mağusa, 31 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

26 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.519   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  646

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı:  646 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.295.228

Toplam Vaka Sayısı: 52.323  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 47.107

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5053      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4994

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 165

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  12   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1551

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 452     

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3429      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   118624  

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