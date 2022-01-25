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COVID-19: 2 CAN KAYBI, 639 VAKA

COVID-19: 2 CAN KAYBI, 639 VAKA

Son 24 saatte 2 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 22.025 olup, 639 pozitif vakaya rastlanmış, 576 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte 2 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 22.025 olup, 639 pozitif vakaya rastlanmış, 576 kişi taburcu edilmiştir.

311 kişi Lefkoşa, 114 kişi Girne, 86 kişi Mağusa, 68 kişi Güzelyurt, 31 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

25 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.025    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  639

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı:  639 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 567

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709

Toplam Vaka Sayısı: 51.677 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 46.521 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  4995       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 4936

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  13    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1712

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:  280     

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3446      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 118155  

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