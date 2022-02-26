COVID-19: 2 CAN KAYBI, 423 VAKA
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.272 olup, 423 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 510 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.272 olup, 423 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 510 kişi taburcu edilmiştir.
168 kişi Lefkoşa, 98kişi Girne, 100 kişi Mağusa, 25 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
26 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.272
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 423
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 423
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 510
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.836.027
Toplam Vaka Sayısı: 67.494
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.301
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4003
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Karantinadaki Vaka Sayısı: 3952
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 206
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3243
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131307