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COVID-19: 2 CAN KAYBI, 423 VAKA

COVID-19: 2 CAN KAYBI, 423 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.272 olup, 423 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 510 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.272 olup, 423 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 510 kişi taburcu edilmiştir.

168 kişi Lefkoşa, 98kişi Girne, 100 kişi Mağusa, 25 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

26 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.272

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 423

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 423            

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 510     

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.836.027

Toplam Vaka Sayısı: 67.494       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.301           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4003       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3952   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 206      

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3243      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131307   

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