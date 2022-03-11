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COVID-19: 2 CAN KAYBI, 296 VAKA

COVID-19: 2 CAN KAYBI, 296 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.696 olup, 296 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 381 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.696 olup, 296 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 381 kişi taburcu edilmiştir.

100 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 71 kişi Mağusa, 22 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

11 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.696  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 296

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 296      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381  

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.042.454

Toplam Vaka Sayısı: 72.586          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.802     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3583 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3547

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 203     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 889     

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 207

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1954      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135266

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