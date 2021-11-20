COVID 19: 2 CAN KAYBI, 269 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.894 olup, 209' u yerel 269 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 130 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 209 kişi ise yerel vakadır.

80 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 51 kişi Mağusa, 10 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

20 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.894

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 269

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 58

Yerel Vaka Sayısı: 209

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.898.832

Toplam Vaka Sayısı: 26.033

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.489

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2450

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2348

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2070

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 521

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 431

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7197

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.621