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Covid-19: 1 ölüm, 115 pozitif vaka

Covid-19: 1 ölüm, 115 pozitif vaka

İki haftada 2360 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 115 pozitif vakaya rastlandı.

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İki haftada 2360 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 115 pozitif vakaya rastlandı.

15-03-2023 - 28-03 -2023 Covid-19 genel durumu şöyle;

14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 2360     

14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115      

14 Günlük Kaybedilen Hasta: 1

Not: Covid-19 genel durumu iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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