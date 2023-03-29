Covid-19: 1 ölüm, 115 pozitif vaka
İki haftada 2360 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 115 pozitif vakaya rastlandı.
A+A-
İki haftada 2360 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 115 pozitif vakaya rastlandı.
15-03-2023 - 28-03 -2023 Covid-19 genel durumu şöyle;
14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 2360
14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115
14 Günlük Kaybedilen Hasta: 1
Not: Covid-19 genel durumu iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bu haber toplam 191 defa okunmuştur
Etiketler : covid-19