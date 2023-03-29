Covid-19: 1 ölüm, 115 pozitif vaka

İki haftada 2360 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 115 pozitif vakaya rastlandı.

15-03-2023 - 28-03 -2023 Covid-19 genel durumu şöyle;

14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 2360

14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115

14 Günlük Kaybedilen Hasta: 1

Not: Covid-19 genel durumu iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacaktır.