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COVID-19: 1 haftada 859 vaka

COVID-19: 1 haftada 859 vaka

15-21 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 10.883 olup, 859 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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15-21 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 10.883 olup, 859 pozitif vakaya rastlanmıştır.

(15-21 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 10.883

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 859           

Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.045.920            

Toplam Vaka Sayısı: 96.505                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 95.443                                      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238          

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