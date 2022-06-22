COVID-19: 1 haftada 859 vaka
15-21 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 10.883 olup, 859 pozitif vakaya rastlanmıştır.
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15-21 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 10.883 olup, 859 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(15-21 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 10.883
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 859
Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.045.920
Toplam Vaka Sayısı: 96.505
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 95.443
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238
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