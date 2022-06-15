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COVID-19: 1 haftada 310 vaka

COVID-19: 1 haftada 310 vaka

8-14 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 7877 olup, 310 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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8-14 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 7877 olup, 310 pozitif vakaya rastlanmıştır.

 

(8-14 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 7877

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 310          

Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.035.037           

Toplam Vaka Sayısı: 95.646                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 95.116                                      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238     

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