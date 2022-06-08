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COVID-19: 1 haftada 279 vaka

COVID-19: 1 haftada 279 vaka

Son bir hafta içerisinde yapılan test sayısı 9930 olup, 279 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son bir hafta içerisinde yapılan test sayısı 9930 olup, 279 pozitif vakaya rastlanmıştır.

(1-8 Haziran) Covid-19 haftalık genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 9930

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 279          

Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.027.160          

Toplam Vaka Sayısı: 95.336                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.849                                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 249                 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 1

Karantinadaki Vaka Sayısı: 248         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

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