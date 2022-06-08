COVID-19: 1 haftada 279 vaka
Son bir hafta içerisinde yapılan test sayısı 9930 olup, 279 pozitif vakaya rastlanmıştır.
A+A-
Son bir hafta içerisinde yapılan test sayısı 9930 olup, 279 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(1-8 Haziran) Covid-19 haftalık genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 9930
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 279
Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.027.160
Toplam Vaka Sayısı: 95.336
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.849
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 249
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 1
Karantinadaki Vaka Sayısı: 248
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Bu haber toplam 234 defa okunmuştur