COVID-19: 1 haftada 1499 vaka
22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15.517 olup, 1499 pozitif vakaya rastlanmıştır.
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22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15.517 olup, 1499 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(22- 28 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.517
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1499
Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.061.437
Toplam Vaka Sayısı: 98.004
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 96.345
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238
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