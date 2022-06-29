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COVID-19: 1 haftada 1499 vaka

COVID-19: 1 haftada 1499 vaka

22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15.517 olup, 1499 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15.517 olup, 1499 pozitif vakaya rastlanmıştır.

(22- 28 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.517

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1499

Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.061.437

Toplam Vaka Sayısı: 98.004

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 96.345

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238

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