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COVID-19: 1 haftada 1 ölüm, 2251 vaka

COVID-19: 1 haftada 1 ölüm, 2251 vaka

29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.869 olup, 1 kişi vefat etmiş, 2251 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.869 olup, 1 kişi vefat etmiş, 2251 pozitif vakaya rastlanmıştır.

 

(29 Haziran- 5 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251

Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306

Toplam Vaka Sayısı: 100.258

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239

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