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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 669 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 669 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.873 olup, 669 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 658 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.873 olup, 669 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 658 kişi taburcu edilmiştir.

313 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 185  kişi Mağusa, 35 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

3 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.873    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 669 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 669       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 658     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.428.357  

Toplam Vaka Sayısı: 57.039       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 51.490     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5376    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5304   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 175  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1354 

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 514   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3749        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   121756

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