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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 49 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 49 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.218 olup, 1 kişi vefat etmiş, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.218 olup, 1 kişi vefat etmiş, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır.

31 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 10 kişi Mağusa, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

 

4 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.218  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49     

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.796.137    

Toplam Vaka Sayısı: 93.849               

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.792                       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 823      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 816      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:

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